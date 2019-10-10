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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yavru kediyi sahiplenen tavuk görenleri şaşırttı

Yavru kediyi sahiplenen tavuk görenleri şaşırttı

TAVUK VE KEDİNİN YANAN YANA DURUŞU

Yavru Kedi Sokak Kedisi Hayvan Irak 

-KÜMESTE YEMEK YİYEN TAVUK YANINDA DURAN KEDİ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu. Kümesten çıkmayan yavru kedi ise annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranın kümesinde bulunan tavuk, yavru sokak kedisini adeta evlat edindi. Tavuk, yavru kediye annelik yaparken, minik kedi de kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor. İlginç olay Yalıkavak Mahallesi’ndeki Gökçebel Balık Restoran’ın kümesinde yaşanıyor. Restoranın işletmecisi Erdem Alanç’ın tavuğu, yaklaşık 20 gündür bir sokak kedisine annelik yapıyor. Restorana yakın bir noktadaki kümese gelip altına giren kediye annelik yapmaya başlayan tavuk, yemleri parçalayıp kediye veriyor. Soğuk havalarda kanatlarının alına alıp ısıtıyor. Kedi de kümes içerisindeki diğer tavukların arasında bir kümes hayvanı gibi yaşıyor. İşletme sahipleri ilk gördüklerinde şok olduklarını belirterek “Bizim restoranın karşısında kümesimiz var. Orada 20-30 kadar tavuğumuz var. Sokak kedisi gelmiş kümese girmiş. Zehra adlı tavuğumuz da onu altına almış. Kediye bakıyor, yem yediriyor. Kümeste beraber yaşıyorlar. Bir aylık bir kedi. Yazlıkçıların sokağa bıraktığı kedilerin yavrularından biri galiba” dediler. Minik kedi kümeste tavuğun yanından hiç ayrılmazken, uyuyacağı zamanlarda da tavuğun bulunduğu bölümde, yeni annesinin koynunda uyuyor. İki hayvan arasındaki dostluk ve sevgi ise görenleri hayran bırakıyor.
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