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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yavru kediyi kurtarmak için 35 metrelik çukura indi... İhbar asılsız çıktı İzle

Yavru kediyi kurtarmak için 35 metrelik çukura indi... İhbar asılsız çıktı İzle

İtfaiye ekiplerinin hazırlık aşamasından detaylar

Oksijen Tüpü Naat Oksijen İtfaiye Eri Yavru Kedi 

-kuyunun içerisinden ve çevresinden detaylar
-İtfaiye erinin kuyu incelemesi sırasında detaylar

( ESKİŞEHİR - ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir itfaiye eri, müstakil bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü iddia edilen kedi yavrusunu kurtarmak için 35 metre yerin altına inerken ihbar asılsız çıktı. Alınan bilgiye göre olay, Uluönder Mahallesinde meydana geldi. Müstakil evin bahçesinde bulunan derin bir kuyuya yavru kedinin düştüğünü iddia eden bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine geldi. Yaklaşık 35 metre derinliğindeki kurumuş kuyu üzerinde araştırma yapan itfaiye ekipleri, kuyuya inmeye karar verdi. Beline ip bağlayan bir itfaiye eri, kurulan düzenek yardımıyla kuyuya indi. Yüksek derinliğe sahip kuyuda biriken metan gazı dolayısıyla oksijen tüpü ve maske ile inceleme çalışmalarını yapan itfaiye eri, kuyunun boş olduğuna kanaat getirdi. İhbarın asılsız olduğunu anlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Çevrede meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlar, ihbarın asılsız olmasına rağmen itfaiye ekiplerinin duyarlı davranışından dolayı kendilerine teşekkür etti.
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