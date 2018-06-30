Yavru kediyi kurtarmak için 15 metrelik kuyuya indi

-Ekiplerin kuyu içine hava vermeleri

-İtfaiye erinin hazırlanması

-Kuyu içine inmesi

-Yavru kedinin kurtarılması

-Kediden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj



( KOCAELİ -HD)- 15 metrelik kuyuya düşen kedi ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir itfaiye eri gözünü bile kırpmadan beline ip bağlayıp 15 metrelik kuyuya inerek, kuyudaki yavru kediyi kurtardı. Olay öğle saatlerinde İzmit Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yurdun bahçesindeki yaklaşık 15 metrelik kuyudan kedi sesi duyan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Kedinin düştüğü kuyunun derin olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Yavru kedi için itfaiye merkezinden gerekli ekipmanlar çağrıldı. Gerekli ekipmanların gelmesi ile birlikte kuyunu için önce oksijen basıldı. Daha sonra bir itfaiye eri beline ip ve çelik halat bağlayarak 15 metrelik kuyuya indi. Kuyudaki yavru kedi fileye koyularak yukarı çekildi. Kuyuya düşen yavru kedinin bacaklarında kırıklar olduğunu tespit eden ekipler, kediyi bir kutuya koyarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağına götürdü. Yavru kedi için kuyuya inen itfaiye eri ise güvenli bir şekilde yukarı çıkarıldı.

