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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı İzle

Yavru kediyi kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı İzle

-Zabıta ekiplerinin köprü altındaki kediyi çıkartmak için sopa kullanması

Kabil İtfaiye Eri Yavru Kedi Zabıta Irak 

--Zabıta ekiplerinin kediyi çıkartmak için bardak içinde mamayı köprünün altına koyması
--itfaiye erinin merdiven ile köprü altına girmesi
--Köprünün altındaki kedinin görüntüsü
--Kediyi çıkartamayan ekiplerin bekleyişi
--Genel ve detay

( DÜZCE - ÖZEL)- Zabıta ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için denemedik yol bırakmadı DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde köprü altında sıkışan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ancak ekiplerin bütün çabasına karşın köprünün altının dar olması ve yavru kedinin korkarak daha ilerilere kaçması sonucu ekiplerin çabası yetersiz kaldı. Olay öğlen saatlerinde yayaların en yoğun kullandığı Akçakoca Merkez Camii Kanal Köprüsü’nde meydana geldi. Köprüyü kullanan vatandaşlar, köprünün altından kedi sesi geldiğini duydu. Sesin köprünün altında kalan yavru kediden geldiğini görenler durumu Akçakoca Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine köprüye gelen zabıta ekipleri, yavru kediyi bulunduğu alandan kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasına rağmen köprünün altının dar olması ve kedinin korkarak daha ilerilere kaçması nedeniyle ekipler kedi, bulunduğu yerden çıkarılamadı. Yavru kedinin yiyebileceği yemekleri çıkabileceği alana koyan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Merdiven ile köprü altına inen itfaiye ekipleri de kediye ulaşamayınca ekipler, çalışmaları sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.
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