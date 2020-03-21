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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - ZONGULDAK

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - ZONGULDAK

- Kedinin bulunması nöbet kulübesine götürülmesi - Kediye kalp masajının yapılması - Erkan Gonca ile röportaj - Erkan Gonca ve kediden detaylar Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Güvenlik görevlisi Erkan Gonca: - "Hayata tekrar bağlanması için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Bir can kurtardığım için çok mutluyum"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördüğü yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndüren Erkan Gonca, sahiplendiği kediye "Kader" ismini verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Gonca (42), dün kampüs içerisinde devriye attığı sırada bir kedinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.Kediyi bulunduğu yerden alarak nöbet kulübesine getiren Gonca, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin yeniden nefes alıp vermesini sağladı."Kader" ismini verdiği kediyi sahiplenen ve şırınga ile sütle besleyen Gonca, kediye gözü gibi bakıyor. - "Bir can kurtardığım için çok mutluyum"Erkan Gonca, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin devriyesini attığı sırada kediyi cansız bir şekilde yattığını gördüğü ve öldüğünü zannettiğini söyledi.

Kediyi bulunduğu yerden alarak nöbet kulübesini getirdiğinin anlatan Gonca, "Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Yaşamıyordu, hayata tekrar bağlanması için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Bir can kurtardığım için çok mutluyum. Dünyanın en mutlu insanı oldum." dedi.
Gonca, iyi bir hayvansever olduğunu aktararak, "Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması diliyorum ve benim durumumun örnek olması için herkese göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Güvenlik Görevlisi Masaj Kalp Masajı Yavru Kedi Hayvan 

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