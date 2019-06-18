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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Yavru kediyi alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Yavru kedinin merdivenle indirilmesi
-Yavru kedi
-Vatandaşlar

( İSTANBUL )- İtfaiye erleri canlarını tehlikeye atarak yavru kediyi kurtardı- Kediyi kurtaran itfaiye erleri dumandan etkilendi- Çekmeköy'de iş yerinin çatısı alev alev yandı İSTANBUL

- Çekmeköy’de bir işyerinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan çatıda mahsur kalan yavru kediyi canlarını tehlikeye atarak kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye erleri dumandan etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı.
İşyerinin o saatlerde boş olması büyük bir faciayı önlerken, çatıda alevlerin arasında yavru bir kedinin mahsur kaldığı öğrenildi. İtfaiye erleri çatıya merdiven ile ulaşarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Canlarını tehlikeye atarak yavru kediyi kurtaran itfaiye erleri yoğun dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılan kedi daha sonra itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü. İşyerinde çıkan yangın vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde işyerinin çatış alevli şekilde yanıyor.
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