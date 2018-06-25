Yavru kedileri bantladıkları koli ile boş araziye attılar Haberi

-KOLİ İÇERİSİNDEKİ KEDİLER

-BÜLENT YÜKSEL İLE RÖPORTAJI

-VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KEDİ

-VETERİNER YUSUF YILDIZGİL İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te 2 yavru kedi, bantlanmış koli içerisinde bitkin halde bulundu. Gaziantep in İslahiye ilçesi Fevziçakmak mahallesinde boş bir araziye atılan ağzı bantlanan koli içerisinde bitkin düşen 2 yavru kedi bulundu. Yavru kediler, işe giden ve bölgeden geçen bir grup gencin duyduğu ses üzerine kutuya bakması ile bulundu. Gençler bitkin halde buldukları yavrula süt ve su verdi. Hayvanları veterinere getirerek tedavisini yaptıran gençlerden Bülent Yüksel, kedileri nasıl bulduklarını anlatarak, "Arkadaşımla sabah saatlerinde iş yeri çevresinde gezinirken bir koliden kedi seslerini duyduk. Yaklaştığımızda ise kolinin her tarafı bantlı bir şekilde olduğunu gördük. Kutuda hava alabilecekleri bir delik bile yoktu. Hemen kutuyu açtık iki adet yavru kedi bitkin halde koli içerisindeydi. Kutuya hava alabilecekleri delik açtık sonra yemek yedirdik, su verdik. Ancak yavrular çok acıktığı belli oluyordu. Yavru kedilerde birinin ayağının sakat olduğunu fark ettik. İki yavruyu da veterinere getirdik" dedi.

Bülent yüksel son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddet ve katliamlara da tepki göstererek, "Hayvan sevgisi aileden başlar çocuklarda verilen hayvan sevgisi olmalıdır Sonuçta bu canlar da Allah'ın emanetleridir" şeklinde konuştu.

Bülent Yüksel tedavilerinin ardından yavru kedileri sahiplendi. (BŞ-SD-

