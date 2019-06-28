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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı

Yavru kedi araç motorunda 45 kilometre yolculuk yaptı

itfaiye ekipleri çalışması

Bild Hayvan Barınağı Akkale Yavru Kedi Hayvan 

-araç sahibi ile röp.
-detay

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

-. Çanakkale'ye il dışından misafirliğe gelen aile sabah saatlerinde Lapseki’den yola çıktıkları sırada motordan gelen kedi sesini duydu. Aile, Çanakkale girişinde aracı stop ederek yol kenarına çekti, kendi imkânları ile kediyi çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saat boyunca her yolu denedi. 2 saatin sonunda girdiği yerden çıkarılamayan kedi ve araç sanayiye götürüldü. Lastikler ve aracın alt davlumbazlarının sökülmesinin ardından yavru kedi kurtarıldı. İtfaiye ekipler yavru kediyi hayvan barınağına teslim etti.
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