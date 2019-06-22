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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı İzle

Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı İzle

Anne karganın saldırısına uğramı görüntüsü,

Saldırı Irak 

-Yavru karganın kurtarılması,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir evin çatısında ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı. Siirt’te Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesinde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Evin penceresine çıkan bir itfaiyeci, yavru kargayı dolandığı iplerden kurtarmaya çalıştığı sırada anne karganın saldırısına uğradı. Daha sonra iplerden kurtarılan yavru karga doğal ortamına bırakıldı. (SD-AKK-Y)
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