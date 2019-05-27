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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yavru karacayı derede boğulmaktan orman çalışanları kurtardı Haberi

Yavru karacayı derede boğulmaktan orman çalışanları kurtardı Haberi

YARALI KARACAYA SU VERİLMESİ

Sudan Hayvan 

-KARACADAN GÖRÜNTÜ
-KARACANIN YETKİLİLERE TESLİM EDİLMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan bir derede boğulmak üzereyken suya giren orman işletmesi çalışanları tarafından kurtarılan yaralı yavru karaca, tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan orman işletmesinde çalışan Kemal Özçelik, ayağından yaralı bir karacanın koşarak kendisini işletmenin yakınından geçen Mudurnu Deresi’ne attığını gördü. Yaralı hayvanı bir süre izleyen Özçelik, karacanın dereden çıkamadığını ve hareketsiz halde yattığını fark ederek dereye gitti. Özçelik, dereye girerek ayağı kırılan ve sırtında yaralar olan yavru karacayı kucağına aldıktan sonra sudan çıkardı. Orman İşletmesi Şefliğine götürülen yavru karacaya su veren çalışanlar, daha sonra durumu Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdi. Karacanın bulunduğu orman işletmesine gelen yetkililer, yaralı hayvanı alarak tedavisi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü. Yaralı karacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
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