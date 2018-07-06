Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yavru ebabil kuşlarına anne şefkati İzle

Yavru ebabil kuşlarına anne şefkati İzle

Kuşların beslenmesi

Bild Babil Bulduk 

-Detay

( BİTLİS )- Sağlık personelleri, buldukları yavru kuşları kendi elleriyle besliyor BİTLİS

- Bitlis’in Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller, buldukları yavru ebabil kuşlarını kendi elleriyle besliyor. İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Çağla Omurca adlı personel, öğle arası evine giderken önüne bir kuşun düştüğünü fark etti. Omurca, yavru kuşu hemen yerden alırken, mesai arkadaşı Yıldız Aktan da bir hafta önce kurumdaki bir bölmede bulunan boş kutuların arasında bir yavru ebabil kuşu bulmuştu. Her iki kuşu henüz yavru olmaları sebebiyle kendi elleriyle besleyen Çağla Omurca ve Yıldız Aktan, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bu güzel kuşların bakımına vesile oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Omurca ve Aktan, konuyu Güroymak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı