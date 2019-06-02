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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yavru ayı Yumoş barınağının maskotu oldu İzle

Yavru ayı Yumoş barınağının maskotu oldu İzle

yavru ayının gezinmesi

Gezin Ayı Yavrusu Trol 

-yavru ayının kafesten çıkması
-süt içmesi
-bakıcıları tarafından yaralarının incelenmesi
-ayı barınağının ve diğer ayıların drone ile detayları
-diğer ayıların beslenmesi

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Trabzon’da bir vatandaşın evinin yanında bulduğu 40 günlük yavru ayı, Bursa’daki Ayı Barınağının maskotu oldu. Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıbel mahallesinde 40 gün önce bir vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı minik ayı yavrusu Milli Parklar Trabzon Şubesindeki 3 haftalık bakım ve kontrollerinin ardından Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’na geçtiğimiz günlerde getirildi.
Trabzon’da Yogi, Bursa’da ise Yumoş olarak çağırılan erkek yavru boz ayı, bakıcılarının elinden biberonla özel hazırlanmış sütü her gün büyük bir iştahla içiyor. Sevimli tavırlarıyla barınağın maskotu olan yavru ayının tedavisi ise devam ediyor. Bursa Karacabey Ovakorusu Veteriner Hekim Azizcan Sezer’in verdiği bilgilere göre Yumuş’un genel sağlık durumunun iyi olduğu, yüzündeki mantar enfeksiyonlarının ise kısa sürede iyileşmesi bekleniyor. 2 -3 ay daha süt ve multivitaminlerle beslenecek olan Yumoş, belirli bir yaşa geldiğinde diğer ayıların arasına alınacak. Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı, Yumoş’a hayatının sonuna kadar ev sahipliği yapacak. (SD-
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