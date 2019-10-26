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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yavru Atmaca ayakkabı mağazasına girdi

Yavru Atmaca ayakkabı mağazasına girdi

atmaca detay

Camii Uttu Irak Trol 

-röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Oltu İlçesinde yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi. Atmacayı doyuran işyeri sahibi daha sonra Atmacayı doğal yaşamına geri bıraktı. Oltu Aslanpaşa üçüncü camii sokakta bu sabah saatlerinde ayakkabı mağazasına yavru atmaca girdi. Baygın düşen yavru atmacayı tedavi ettirip karnını doyurduktan sonra doğal yaşamına bıraktılar. Ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, “Sabah dükkanı açtım içeri Atmaca girdi sağa sola çarptıktan sonra yere düştü bizde tuttuk veteriner kontrolünden sonra doğal yaşamına bırakacağız” dedi.
Atmacayı veterinere götüren Yüksel Ayyıldız, “Yaralı olabileceğini düşündüğümüz Atmacayı tedavi ettirmek için veterinere götürdüm bir sıkıntı yok Atmaca’nın aç kaldığını söyledi.

Kıyma alarak karnını doyurduk daha sonra 11 kilometre yaban hayatı koruma sahasına götürdük. Karton kutunun kapağını açar açmaz uçtu söğüt ağacına kondu sonra uçarak uzaklaştı” dedi.
(DMA-AT)
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