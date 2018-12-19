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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yatalak kadın yangında yaralandı (2) - ADANA

Yatalak kadın yangında yaralandı (2) - ADANA

- Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evdeki yangından detay - Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin merdivenle eve çıkması - Polis ekiplerinin sokakta çevre güvenliğini sağlaması - 112 ekiplerinin yaralıya müdahalesi - atalak kadının acilambulansa taşınmasıADANA (AA) - Adana 'da evde çıkan yangında yaralanan yatalak yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İtfaiye görevlileri, yatalak olduğu için evden çıkamayan 95 yaşındaki Aliye Öztemiz'i evden çıkardı.Annesine ilaç almak için eczaneye giden ve döndüğünde olayı gören yaşlı kadının kızı Selma Öztemiz, "Annem beni yalnız bırakma, annem kurban olurum sana." diye gözyaşı döktü.Yaralı Öztemiz, 112 Acil Servis görevlilerince özel bir hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.Yaşlı kadının eşi Yusuf Öztemiz'in ise yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenildi.

Yaşlı Kadın Hastane En Yaşlı Kadın Gözyaşı Yangına Müdahale 

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