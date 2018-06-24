Yatalak hastalar seyyar sandıkta oylarını kullandı - AĞRI

- Seyyar sandığın evlere gidişi - Yatalak hastaların evlerinde oy kullanma görüntüleri - Oyunu kullanan Fevzi Demirkol ile röportajTürkiye sandık başında - Ağrı 'da seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti - Başvuruları kabul edilen yatalak hastalar seyyar sandıkla evlerinde oy kullandıAĞRI (AA) - Ağrı 'da seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.Oy kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları yerlerde vatandaşlar polisler tarafından üst aramaları yapılarak salonlara alındı.Burada ehliyet ve nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp oylarını kullandı.Sandık görevlileri de oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.Bu yıl ilk defa uygulanan seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde yatağa bağlı olan veya sağlık nedenleriyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, evlerinde oylarını kullandı. - Yatalak hastalar seyyar sandıkta oylarını kullandıSabah saatlerinde Ağrı Adliyesi önünden mahallelere giden seyyar sandık ekibi, önceden başvuruları kabul edilen hastaları evlerinde ziyaret etti.Yaşlı ve hastalar, oy kullanmalarını sağlayan uygulamayı olumlu bulduklarını belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.Rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan Fevzi Demirkol (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle makineye bağlı yaşadığını ifade etti. Evden çıkamadığını ve oy kullanmak için sandığın bulunduğu okula gidemeyeceğini aktaran Demirkol, "Allah devletimizden razı olsun. Ben hastayım ve dışarı çıkamıyorum. Bu uygulama sayesinde evimde oy kullandım. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu. 80 yaşındaki Ali Demirtaş ile eşi Kıymet Demirtaş da evinde oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. Yaşlı çift, uygulamayı sağlayan yetkililere teşekkür etti.Bölgede oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.