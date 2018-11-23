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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yatak odasındaki dehşetin katil zanlısı Afgan koca, kasap çıktı

Yatak odasındaki dehşetin katil zanlısı Afgan koca, kasap çıktı

-Isparta Adliye detaylar

Sparta İtiraf Katil Zanlısı Kıskançlık Cinayet 

--Katil kocanın polisler tarafından adliyeye sevk edilmesi
--Adliye genel görüntüler
--Öldürülen kadının opak fotoğrafı

( ISPARTA )- Karısını öldürüp, teslim olan Afgan koca, adliyeye sevk edildi ISPARTA

- Isparta’da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı iddiasıyla yatak odasında bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan Afganistan uyruklu koca, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Katil kocanın, kasaplık yaptığı ve kendisi gibi Afgan eşiyle aralarında bir süredir anlaşmazlık olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı Muhabiri’nin

edindiği bilgiye göre, olay dün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G., aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girerek kendisi gibi Afgan uyruklu 28 yaşındaki eşi F.G.’yi yaşadığı evin yatak odasında bıçakla öldürdü. Katil kocanın Türkiye’de kasaplık yaptığı öğrenildi. Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi’ne giden katil koca, burada suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

Söz konusu cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polis güçleri, daha sonra katil kocayı emniyette gözaltına aldılar. Kocası tarafından bıçaklanan Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edilirken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuğu ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı. (FK)
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