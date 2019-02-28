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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yatak fabrikasının deposunda yangın (2) - BURSA

Yatak fabrikasının deposunda yangın (2) - BURSA

- Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Bursa 'da yatak fabrikasının deposunda yangın - Merkez Nilüfer ilçesindeki tesiste, yatakların bulunduğu depoda çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldıBURSA (AA) - Bursa 'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.Yatakların bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

Fabrika Trol 

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