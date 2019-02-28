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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yatak fabrikası alev alev yandı

Yatak fabrikası alev alev yandı

Yangından görüntü

( BURSA -EK) - Yatak fabrikası alevlere teslim BURSA

Polis Fabrika Yangına Müdahale Trol 


- Bursa'da bir yatak fabrikasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye çalışıyor. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangının çıktığı yere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri cayır cayır yanan fabrikaya müdahale ediyor. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.
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