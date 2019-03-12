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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yatağında yaralı bulunan genç hastaneye kaldırıldı Video

Yatağında yaralı bulunan genç hastaneye kaldırıldı Video

- Yaralanan kişinin hastaneye getirilmesi - Hastanenin dış görüntüsü - Olayın meydana geldiği evin dış görüntüsü - Adana 'da yatağında tabanca ile yaralanmış olarak bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Ekipler, yaptıkları araştırmada yaralının, elindeki tabancayla yatağında oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vurduğunu tespit ettiADANA (AA) - Adana 'da yatağında tabanca ile yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi.Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu.Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Gesi Polis Ekipleri 

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