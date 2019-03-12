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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Yatağında tabancayla oynayan genç yanlışlıkla kendini vurdu

Kendisini vuran gencin hastaneye getirilmesi

Hastane Urus Gesi Ameliyat 

-Hastaneden genel görüntüler
-Evden genel görüntü

( ADANA )-Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti ADANA

- Adana’da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Yüreği İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı.
Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı. Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti Y.M.’in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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