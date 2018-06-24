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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yatağa bağımlı vatandaşlar evlerine götürülen sandıkta oylarını kullandı - ADIYAMAN

Yatağa bağımlı vatandaşlar evlerine götürülen sandıkta oylarını kullandı - ADIYAMAN

- Görevlilerin sandıkları yatağa bağlı yaşayan vatandaşların evine götürmesi - Evde yatağa bağlı yaşayan kişiler oy kullanması - Zeynep Bilgiç'in konuşması - Yatağa bağımlı yaşayan Abdurrahman İnci'nin eşinin konuşmasıTürkiye sandık başında - Adıyaman 'da yatağa bağımlı vatandaş, görevlilerce evine götürülen sandıkta oyunu kullandıADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adıyaman 'da yatağa bağımlı vatandaş, görevliler tarafından evine götürülen sandıkta oyunu kullandı.Sandık görevlileri, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir vatandaşın oyunu kullanabilmesi için sandığı evine götürdü.Görevliler, kimlik kontrolünün ardından sandığı, yatağa bağımlı Zeynep Hanım Bilgiç'in önüne bıraktı. Bilgiç ise oyunu kullandı.Zeynep Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sandığın ayağına geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Daha önceki seçimlerde tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gittiğini dile getiren Bilgiç, çok sıkıntı yaşadığını, bu yıl böyle bir hizmet olmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.Zeynep Bilgiç'in eşi Mustafa Bilgiç ise "Çok güzel bir hizmet. Böyle hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Daha önceki seçimlerde eşimi çok sıkıntılı şartlarda oy kullanmaya götürüyordum. Tekerlikli sandalye ile iki kat evden aşağı indirip okula gidip oy kullanıyorduk. Bu yıl sandık evimize geldi. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.Yatağa bağımlı yaşayan ve oyunu evinde kullanan Abdurrahman İnci'nin eşi Hatun İnci de sandığın evine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Tekerlekli Sandalye Irak Trol 

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