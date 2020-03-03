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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Arşiv Görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Silivri açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Silivri açıklarında yanarak batan lüks yatta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden iki kişinin Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen olduğu öğrenildi. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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