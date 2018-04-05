Yat imalat deposundaki yangın - ANTALYA Haberi

- Yanan alandan görüntüler - Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses röportajı - Yangından arşiv görüntüler Antalya 'da yat imalat deposundaki yangın - Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Gürses: - "Yangın çıkış nedeni itfaiye tarafından tespit edilemedi. Bununla ilgili bilirkişi atanacak" - "Tersanenin kısa sürede faaliyete geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"ANTALYA (AA) - Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yat imalat deposunda çıkan yangına ilişkin, "Yangın çıkış nedeni itfaiye tarafından tespit edilemedi. Bununla ilgili bilirkişi atanacak." dedi. Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda dün çıkan ve yaklaşık 9 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangının ardından, itfaiye ekiplerinin depo önünde bekleyişi sürüyor.Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi. Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depodakilerin içten içe yanan ve daha sonra tehlike arz edebilecek malzemelerden oluşması nedeniyle, itfaiye ekiplerinin kontrol ve tedbir amacıyla kendi ekipleriyle birlikte beklediğini söyledi.
Deponun üç bölümden oluştuğunu, yangının da orta bölümden başladığını anlatan Gürses, 112'ye ihbar düşmesinin ardından beş dakika itfaiye ekibinin olay yerine geldiğini dile getirdi.Kendilerine bilgi ulaşır ulaşmaz, bölge içinde tedbir amaçlı 24 saat hazır tuttukları itfaiye aracının 2 - 3 dakikada olay yerine geldiğini belirten Gürses, şöyle konuştu:"Fakat geldiğimizde yangın, ilerlemiş vaziyetteydi. Hemen köpüklü müdahaleler yapıldı. Çünkü araçlarda bunlar mevcuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yani yangının diğer tersanelere, yatlara, diğer binalara sirayet etmeden kontrol altına alınması itfaiyenin olağanüstü çabasıyla gerçekleşti. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bölgedeki diğer tesis yetkilileriyle buradaki son durumu değerlendirmek ve bundan sonraki dönemlerde hem onlar hem de bizler tarafından alınması gereken çalışmalarla ilgili acil toplantı yapacağız. Mevcut hasarları da kısa sürede kapatmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili bilirkişi atanacak. Tersanenin kısa sürede faaliyete geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."Üretimin durmaması gerektiğini vurgulayan Gürses, firmaların hasarlarının giderilmesi gerektiğini ifade etti. Gürses, bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yatırımcı firmalara yardımcı olacaklarını kaydetti.