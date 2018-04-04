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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yat imalat deposunda yangın (2) - ANTALYA İzle

Yat imalat deposunda yangın (2) - ANTALYA İzle

- Olay yerinden detay görüntüler - İtfaiyenin söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Antalya 'da yat imalat deposunda yangın - İmalat depolarındaki kimyevi maddelere alevlerin sıçramaması için yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor - Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Gürses: - "Bakım onarımı yapılan bir teknede yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı"SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ AŞ GENEL MÜDÜRÜNÜN RÖPORTAJI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da yat imalat deposunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle tamamen söndürülmeye çalışılıyor.Serbest Bölge'deki bir firmaya ait yat imalat deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede depoyu sardığı yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının, imalat depolarındaki kimyevi maddelere sıçramaması için yoğun mücadele verildi.
Yangında üç işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Antalya Serbest Bölge İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangının hemen sonrası alevlere müdahale çalışmalarının başladığını söyledi.

Yangının bölge içindeki bir yat firmasının deposunda çıktığını aktaran Gürses, "Bakım onarımı yapılan bir teknede yangın çıktı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Maddi zarar var. Yangının henüz nedeni belli değil. İtfaiye müdahalesi sonrası çıkan raporda yangının nedeni belli olacak." diye konuştu.

Yangına Müdahale Trol 

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