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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz' - ANTALYA İzle

'Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz' - ANTALYA İzle

"Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz" - ANTALYA - Etkinliğe katılan yaşlılardan detaylar - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç'la röportaj "Yaşlılıkla ilgili yol haritası belirleyeceğiz" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası hazırlanacak - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç: - "İnşallah bu çalışmanın sonucundaki çıktılarla biz politikalarımızı geliştireceğiz, hizmet çeşitlendirmesi yapacağız. Yaşlılıkla ilgili bir yol haritası belirleyeceğiz"ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Yaşlılık Şurası"nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası belirlenecek.Bir program için Antalya 'ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktif, sağlıklı yaşlanmayı her zaman çok önemsediklerini, bunun için özellikle huzurevlerine yönelik de çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Yaşlıların kendilerini huzurevine kapatarak, adeta hayattan elini çekerek bir yaşam sürmelerini istemediklerini vurgulayan Koç, onların hayatın içine katılmalarının önem taşıdığını ifade etti.
Yaşlıların sportif ve kültürel etkinliklere katılarak, yaşamlarındaki kazandıkları değerleri, tecrübeleri yeni nesillere aktarmalarını amaçladıklarını anlatan Koç, genç nüfusa sahip Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlikenin hızlı yaşlanma olduğunu bildirdi.Türkiye'nin 20 sene sonra yaşlılık nüfus oranının yüzde 10'ları aşacağına değinen Koç, "Hızla yaşlanıyoruz. Bu nedenle yaşlılıkla ilgili politikalarımızı geliştirmeliyiz. Bu amaçla 2019'u Cumhurbaşkanımızın yaşlı yılı ilan etmesini büyük bir avantaj olarak görüyoruz." dedi.
- "Yaşlılık kaçınılmaz bir gerçektir"Koç, aktif, sağlıklı yaşlanma noktasında çocukluk yaşlardan itibaren eğitimler, programlar yapmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:"Uluslararası Yaşlılık Şurası yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Bakanlık olarak, bu şuraya hazırlanıyoruz. Şurada, yıl boyunca yapacağımız etkinlikleri ve geliştireceğimiz yaşlılık vizyonunu ortaya koymak istiyoruz. Yaşlanmaya hazırlanmamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Yaşlılık kaçınılmaz bir gerçektir ancak yaşlılıkta aktif, sağlıklı yaşam sürebilmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şura, ilk kez yapılacak. Şura, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılacak. İnşallah bu çalışmanın sonucundaki çıktılarla biz politikalarımızı geliştireceğiz. Hizmet çeşitlendirmesi yapacağız, yaşlılıkla ilgili bir yol haritası belirleyeceğiz."Şuraya uluslararası alandaki akademisyenlerin, yurt içinde de üniversiteler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm alanlardan konunun uzmanlarının katılacağına dikkati çeken Koç, Türkiye'de yaşlılara yönelik ciddi hizmetler verildiğini söyledi.

"Geleceğe dair yapmamız gereken başlıkları da bu şurada ele almış olacağız. Yaşlılara yönelik büyükşehir belediyeleriyle yürüttüğümüz projelerimiz var. Yaşlının evine giriyoruz, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunlar yeterli değil, daha da zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması için şura önemli." diyen Koç, şuranın 2019'un ilk çeyreğinde yapılacağını, 2019'u etkin, dolu geçireceklerini ifade etti.
- "Türkiye gelişmiş ülkelere önderlik yapıyor"Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla ürettiği birçok politikayla gelişmiş ülkelere önderlik yaptığına işaret eden Koç, yaşlılık konusunda farklı ülkelerle çalışma yürüttüklerini dile getirdi.Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinin yaşlılıkla ilgili ciddi çalışmaları olduğuna değinen Koç, bu çalışmaları Türkiye'nin değerleriyle harmanlayarak farklı bir model oluşturduklarını bildirdi.Mega şehirlerde çekirdek ailelerin oluşmaya başladığını dile getiren Koç, "Böylece yaşlıların sorunları kırsalda farklı kentte farklı olmaya başladı.
Kentteki sorunların çözümü için gelişmiş ülkelerdeki modelleri alarak, değerlerimizle birleştiriyoruz." dedi.

Sağlıklı Yaşlanma Sağlıklı Yaşam Uluslararası Yol Haritası Nüfus Oranı 

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