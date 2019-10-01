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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlılar için özel mavi tur düzenlendi Haberi

Yaşlılar için özel mavi tur düzenlendi Haberi

TEKNE ÖNÜNDE TOPLANAN YAŞLILAR

Gaziler 

-KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANININ YAŞLILARI KARŞILAMASI
-YAŞLILARIN TEKNEYE ALINMASI
-TEKNENİN HAREKET EMESİ
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA ) -- Marmaris’in yaşlıları teknede ağırlandı MUĞLA

- Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ve gazileri tekne turunda ağırladı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katıldığı tekne turuna katılanlar keyifli dolu saatler geçirdi. Yaşlılar Haftası’nda Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi, bir tekne turu düzenledi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi üyeleri ve Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinlerinin katıldığı tekne turu akşam pazartesi akşamı gerçekleştirildi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katıldığı tekne turunda keyifli dakikalar yaşandı. “Her zaman emrinizdeyim” Tekne turuna katılanlara hitap eden Kaymakam Ersoy, “Bizleri yetiştiren değerli büyüklerimiz ve bu vatan için mücadele eden kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Sadece değil Türkiye’nin değil dünyanın en güzel noktasında yaşıyoruz. Karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içerisinde güzel günlerimiz olacak. Hem ilçenizin kaymakamı hem de bir kardeşiniz olarak bilmenizi isterim ki her zaman emrinizdeyim” diye konuştu.
“Her gün yanlarındayız” Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da geçmişe ve büyüklere özen göstermeyen toplumların ileriye gitmesinin imkansız olduğunu belirterek “Eli öpülesi büyüklerimize sevgimiz, saygımız sonsuz. Onların hayat tecrübeleri bize ışık tutuyor. Öte yandan bu vatan için mücadele eden gazilerimizin hakkını ödememiz ise mümkün değil. Biz belediye olarak hem gazilerimiz hem de büyüklerimizin bir gün değil her zaman yanlarındayız” şeklinde konuştu.
Müzik eşliğinde Marmaris’in güzelliklerini denizden görme şansı yakalayan gaziler ve huzurevi sakinleri keyifli dakikalar geçirdi. (İK-Y)
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