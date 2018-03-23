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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaşlılar Haftası - KIRKLARELİ

Yaşlılar Haftası - KIRKLARELİ

- Vali Orhan Çiftçi'nin huzurevini ziyaret etmesinden genel görüntüler - Vali Çiftçi'nin huzurevi sakinlerinden Osman Kocamanoğlu'na sigarayı bıraktırmasından görüntülerYaşlılar Haftası - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ziyaret ettiği huzurevinde kalan bir yaşlıdan sigarayı bırakma sözü aldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ziyaret ettiği huzurevinde kalan bir yaşlıdan sigarayı bırakma sözü aldı.Vali Çiftçi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti.Huzurevi sakinlerinden Osman Kocamanoğlu'nun (76) elini öpen Çiftçi, Kocamanoğlu'na ellerinin neden soğuk olduğunu sordu.Kocamanoğlu da, dışarıda sigara içtiğini belirtmesi üzerine Vali Çiftçi, Kocamanoğlu'na sigarayı bırakması için önerilerde bulundu.Kocamanoğlu da, Vali Çiftçi'ye bundan sonra sigara içmeyeceği sözü vererek, sigara paketini teslim etti.Vali Çiftçi, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiryakilerin sigarayı bırakmaları konusunda mücadele ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 65 yıldır sigara içen Osman Kocamanoğlu'nu da sigaradan kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, Kocamanoğlu'nun "sigarayı bırakamam" diyenlere de örnek olacağını ifade etti.
Çiftçi, Kocamanoğlu'nu her gün telefonla arayarak takip edeceğini söyledi.

Vali Çiftçi, daha sonra diğer yaşlılarla da sohbet ederek hediyeler verdi.

Muhabir Sigara Paketi Sigara Irak 

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