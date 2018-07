Yaşlı ve kimsesizlere sıcak yemekleri kapılarına gidiyor

-Hazırlanan yemeklerin sefer taslarına konması

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2003 yılından itibaren yoksul, yaşlı ve kimsesiz ihtiyaç sahibi binlerce insana sıcak yemek dağıtımında bulunan Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aş Evi gerçekleştirdiği yeni bir proje ile yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemeklerini evlerine kadar götürüp dağıtmaya başlandı. Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, Aş evi görevlileri tarafından her gün 3 çeşit sıcak yemek yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinin kapısına kadar ulaştırıyor. Görevliler yemek dağıtmakla da kalmıyor, yaşlı ve kimsesizlerle sohbette ederek, sorun ve şikâyetlerini dinleyerek, not alıyor. Yaşlı ve kimsesizlerle sıcak bir ilişki kuran vakıf görevlileri, bazen götürdükleri yemekleri yaşlıların yemeleri için tabaklara koyarak servis bile yapıyor. Yemek dağıtımları sefer taslarında yapıldığı için, devamlı sıcak kalıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailelerin ve yaşlıların sağlık durumları göz önüne alınarak tuz, yağ ve bunlar gibi gıda maddelerine dikkat edilerek hazırlanıyor. İhtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlerin sorun ve şikâyetlerini dinlemek amacıyla yemek dağıtımına eşlik eden Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Bilal Giray, vatandaşlarla sohbet ederek, ihtiyaç sahibi aileleri yerinde inceledi. Tek gözlü odada tek başına yaşayan Emine Balık (80) Kürtçe Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek “20 yıldır Erdoğan başa geldi ve bize yardım ediyor, hoca Hızır onun yol arkadaşı olsun, hükümetten Allah razı olsun, her ihtiyacımızı karşılıyor” diyerek ağladı Aş evi çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Teknikeri Elif Yonca Özdoğan,” Arkadaşlarımız buraya sabah saat 3 sıralarında gelerek çalışmalarına başlıyorlar. Yemek yapımı öncesi, yemeğin yapılacağı sebzeler, stilize edilmektedir, bu uygulamadan sonra mutfak bölümünde bulunan büyük kazanlarımızda, yemeklerimiz 2 veya 2 buçuk saatleri arasında pişirilmektedir. Yemeklerimiz piştikten sonra, arkadaşlarımız tarafından yemeklerin sıcaklıklarını muhafaza etmesi için sefer taslarına konularak, 128 haneye dağıtımı yapılmakta” dedi Daha önce vatandaşların elden gelip yemeklerini aldıklarını söyleyen Özdoğan,” yaklaşık 2 aydır kaymakamımız Metin beyin talimatları doğrultusunda, arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi insanların yemeklerini kapılarına götürüyor. Yemek yardımı yaşlı ve yoksul olan ailelere yapmaktayız, yemek yardımı dışında ayrıca 174 haneye kumanya, gıda dağıtımında bulunuyoruz. 1247 haneye de Kızılay tarafından bize teslim edilen gıda kolisinin dağıtımını yapıyoruz” diye konuştu