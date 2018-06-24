Yaşlı ve hasta vatandaşlar seyyar sandıklarda oy kullandı İzle

-SANDIKLARIN EVLERE GÖTÜRÜLMESİ

-VATANDAŞLARIN OY KULLANMASI

-OY KULLANANLARLA RÖPORTAJ

-OY KULLANMA BÖLGELERİNDEN GÖRÜNTÜ



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, oy kullanmaya gidemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerine götürülen seyyar sandıklarda 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği için oylarını kullandılar. Bolu’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidemeyecek kadar yatalak olan engelli ve yaşlı vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması kullanıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen seyyar sandık uygulamasında Bolu merkezde 2, Dörtdivan, Gerede’de, Göynük’te, Mengen’de, Mudurnu’da ve Yeniçağ’da birer olmak üzere toplam 8 sandık kuruldu. İl genelinde 62 vatandaşın yararlandığı seyyar sandık uygulamasında, seçim kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde daha önceden belirlenen adreslere polis ekipleri eşliğinde gittiler. Seyyar sandıklarla birlikte vatandaşların evlerine giden görevliler, uygulamayı anlattıktan sonra vatandaşlara oylarını kullandırdılar. Semerkant Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi üzerinde oğluyla birlikte yaşayan felçli 80 yaşındaki Cihan Cansoy isimli yaşlı kadın, görevliler eşliğinde oyunu kullandıktan sonra, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, “ben merdivenlerden aşağı inemiyorum. Uygulamadan memununum,çok iyi oldu” dedi.

Cansoy ile birlikte yaşayan oğlu ise, bizim için de, oy kullanmaya gidemeyenler için de iyi oldu. Böylelikle hiç kimse için sorun kalmıyor. Annem felçli, gidemiyordu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bolu’da ilçeler dahil 974 sandık kurularak, 222 bin 455 seçmenin oy kullanabilmesi sağlanıyor. Seçim süreci boyunca, jandarma ve polis olmak üzere 615 güvenlik görevlisi seçimler boyunca görevde olacak.

