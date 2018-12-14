Yaşlı vatandaşlara sahte senetlerle icra takibi başlatan çete çökertildi

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( KOCAELİ )- Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi KOCAELİ



- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı vatandaşlara sahte senetler üzerinden icra takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, menkul, gayrimenkul ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişilere sahte senetlerle icra takibi yaptıran bir çetenin çökertilmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından el zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla 8 şüpheliden 7’si, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Firari olan 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

