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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı vatandaşlar da seçim için sandık başına gitti İzle

Yaşlı vatandaşlar da seçim için sandık başına gitti İzle

Yaşlı teyzenin sıra beklemesi

Vatandaşlık Allah Tekerlekli Sandalye 

-Oy kullanması
-röportajlar
-Okuldan ayrılışı

( İSTANBUL )- 85 yaşındaki kadından sandık çağrısı- Yaşlılar tekerlekli sandalyeye ve yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya gitti İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bazı yaşlı vatandaşlar oy kullanmaya tekerlekli sandalye ve yakınlarının yardımıyla geldi. Sağlık sorunlarına rağmen oy kullanmaya gelen 85 yaşındaki Saime Bodur, vatandaşlara oy kullanmaları için çağrıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi heyecanı İstanbul'da yaşanmaya devam ediyor. Yaşlı vatandaşlar da sandığa gitti. Sarıyer’de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bazı vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gelirken, bazıları da yakınlarının yardımıyla geldi. 85 yaşındaki Saime Bodur da vatandaşlara sandık çağrısı yaptı. “Herkes gelsin oyunu kullansın” Sağlık sorunlarına rağmen oy kullanmaya gelen seçmenlerden Saime Bodur, herkesin oy kullanmaya gelmesi gerektiğini söyleyerek “Bu zamana kadar kullandık. Herkes gelsin oyunu kullansın. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
“İnşallah sağlığı ömür verdikçe tekrardan görevini yerine getirmeye devam edecek” Saime Bodur’u oy kullanması için Sarıyer’de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getiren torunu Murat Bodur ise, “Tekrardan vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın oy kullanması gerek. Bu bir vatandaşlık görevi. Babaannemi getirdim. Vatandaşlık görevini yerine getirdik. İnşallah sağlığı ömür verdikçe tekrardan görevini yerine getirmeye devam edecek” dedi.
Saime Bodur torunu ve gelinin yardımıyla oy kullandığı okuldan evine gitti.
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