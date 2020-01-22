Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının gece boyu açık kalmasıyla ortaya çıktı

Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının gece boyu açık kalmasıyla ortaya çıktı

Kapının kırılması

Yaşlı Kadın Polis Cenaze Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-Evden detay
-Komşulardan detaylar
-Sağlık ekipleri detay
-İtfaiye ekipleri detay

( ANTALYA )- Kapıyı kırarak içeri giren ekipler yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı ANTALYA

- Antalya’da yalnız yaşayan bir kadın, ekiplerin kapıyı kırarak girdiği evinin yatak odasında ölü bulundu. Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının bir gün öncesinden gece boyunca açık kalmasıyla ortaya çıktı.Olay, Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkiş’e ait evin mutfak lambasının gece boyunca açık kalmasından şüphelenen komşuları, bir gün sonra eve gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kapının kırılarak açılmasının ardından Türkiş, yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Türkiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı