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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada Haberi

Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada Haberi

kaza anı

Yaşlı Kadın Hastane Kadın Doktor Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-Kaza bölgesinden detaylar
-röportaj
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesindeki Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım D.’ye (66) çarptı. Feci kazada yaklaşık 2 metre havaya fırlayan kadın, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Bilahare sürücü gözaltına alındı.Vatandaşlar, sürücülerin hızlı gittiği caddede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
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