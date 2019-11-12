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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada İzle

Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada İzle

Olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kamyonetten görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaşlı kadından görüntü
-Cenazenin ambulansa konulması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Fatih’te kamyonetin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti İSTANBUL

- Fatih’te sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, geriye doğru manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetin geri manevra yapması sonucu yaşlı kadının kamyonet altında kaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye M.T. yönetimindeki 34 FA 5241 plakalı kamyonet, sürücüsünün sokak üzerinde geriye doğru manevra yaptığı esnada yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları o alandan uzaklaştırdı. Yaşlı kadının üzerinden kimlik çıkmayınca polis, yaşlı kadını fotoğraf yardımıyla teşhis etmeye çalıştı. Yaşlı kadının fotoğrafını çevredeki kişilere gösteren polis ekipleri, kadının kimliğini belirlemeye çalıştı. Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde geri geri gelen kamyonetin yaşlı kadına çarparak altına aldığı görülüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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