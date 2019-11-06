Yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı - MANİSA

- Temizlik çalışması yapılan evin havadan drone kamera ile görüntülenmasi - Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil ile röportaj - Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ile röportaj - Temizlik çalışması yapılan evden görüntüler Manisa 'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli anne ile oğlunun yaşadığı evden, belediye ekiplerince 6 kamyon çöp çıkarıldı.Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağı'nda zihinsel engelli oğlu T.D. (50) ile yaşayan anne M.D'nin (82) evinden kötü kokular gelmesi üzerine, vatandaşlar belediyeye başvurdu.Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, M.D'nin evinde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflediğini belirledi.Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 6 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Teyzemiz bu davranışı zihinsel rahatsızlığı nedeniyle sürekli tekrarlıyor." dedi.
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