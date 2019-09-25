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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı Haberi

Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı Haberi

Kapkaççının polis aracından inmesi

Yaşlı Kadın Polis Aracı Güvenlik Kamerası Cüzdan Cep Telefonu 

-Polisler arasında yürümesi
-Adliyeye girişi
-Asayiş şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 65 yaşındaki kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun',un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hümeyra B., sokakta yürürken yanına yaklaşan İbrahim B.(33) yaşlı kadının elindeki cüzdanı ve cep telefonu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Hümeyra B. çevreden yardım istedi. Bu sırada bir vatandaş kaçan kapkaççıyı kovalayarak yakaladı ve elindeki çaldığı cüzdan ve cep telefonu nu elinden alıp yaşlı kadına teslim etti. Ancak kapkaççı kaçmayı başardı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, verilen eşgal ve etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak İbrahim B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan İbrahim B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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