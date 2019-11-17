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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı kadının 195 bin TL’sini dolandıran şahıs yakalandı

Yaşlı kadının 195 bin TL’sini dolandıran şahıs yakalandı

şahsın polis merkezinden çıkışı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Yaşlı Kadın Telefon Hattı Polis Merkezi Akalan Yurt Dışı 


- İstanbul Maltepe'de telefonla aradığı yaşlı kadının 195 bin TL’sini dolandıran şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi'nde 4 Kasım’da Ahmet Ö. (20) isimli şahıs, telefonla aradığı Ferda T.’yi (75) 'adına çok sayıda telefon hattı açıldığını, yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı' yapıldığını söyleyip 195 bin TL’sini dolandırdı. Ahmet Ö. (20) kadını tekrar arayarak çeşitli bahaneler ile evini sattırmak istedi. Durumdan şüphelenen Ferda T. bu sefer polislere ihbarda bulundu. Ferda T. dolandırıcılara evini sattığını 495 bin TL'nin hazır olduğunu söyledi.

Ferda T. para süsü verilmiş çantayla dolandırıcılarla buluştuğu esnada Küçükyalı Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Ahmet Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖZ-Y)
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