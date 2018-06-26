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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp böyle kaçtılar

Yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp böyle kaçtılar

Zanlıların sokağa gelmesi

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası Mahalle Bakkalı İşitme Cihazı Yaşlı Çift 

-Bir kişinin bisiklet ile beklemesi
-Diğer zanlının köşede beklemesi
-Bir zanlının evin önüne gitmesi
-Koşarak gelmesi ve zanlıların kaçması
-Evin görüntüsü
-Sedirin görüntüsü
-Bakkalın olayı anlatması
-Genel ve detay görüntü
-Yaşlı kadın ve hemşire kızının fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana'da bir yaşlı kadın abdest almak için eve girdiği sırada içinde bin dolar ve bin euro bulunan cüzdanı hırsızlar tarafından çalındı- Hırsızların yaşlı kadını takip ederek açık olan kapıdan girip balkondaki sedir üzerindeki cüzdanı aldıktan sonra kaçma anları saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana'da bir yaşlı kadın abdest almak için eve girdiği sırada içinde bin dolar ve bin euro bulunan cüzdanı hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Almanya'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez (72) babası Ali Dönmez'e (80) duyma problemi olduğundan işitme cihazı almaları için para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla Dönmez'e işitme cihazı alındı. Yaşlı çift daha sonra eve geldi. İşitme cihazı alındıktan sonra yaklaşık 10 bin lira tutarındaki bin Dolar ve bin Euro'yu da yaşlı kadın cüzdanına koydu. Eve gelen yaşlı çiftten Ali Dönmez içeri girdi. Bir süre balkondaki sedirde oturan yaşlı kadın daha sonra abdest almak için lavaboya geçti. Bu arada cüzdanı sedir üzerinde unuttu. Ancak yaşlı kadını takip eden üç kişiden ikisi gözcülük yaparken diğeri açık olan kapıdan balkona girip sedir üzerindeki cüzdanı aldı. Zanlıların pusu da beklemesi ve parayı aldıktan sonra kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın abdest alıp namaz kıldıktan sonra balkona çıktığında cüzdanı bulamayınca polise haber verdi. Polis olay yerine gelip inceleme yapıp güvenlik kamerası görüntülerini de alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören mahalle bakkalı ise zanlıların 3 kişi olduğunu kadını takip edip onun içeri girmesini fırsat bilerek cüzdanı aldığını anlattı.
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