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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı kadın yanan evini çıplak ayaklarıyla gözyaşları içinde çaresizce izledi

Yaşlı kadın yanan evini çıplak ayaklarıyla gözyaşları içinde çaresizce izledi

İtfaiye Yangın söndürme detay

Yaşlı Kadın Ev Yangını En Yaşlı Kadın Sizce 

-Yaşlı kadın teselli etme detay
-Yaşlı kadın söndürme çalışmalarını izleme detay
-kısa konuşma
-detaylar

( ORDU -ÖZEL-HD) ORDU

- Ordu'da yanan evinin çıplak ayaklarıyla söndürme çalışmalarını izleyen yaşlı kadın görenlerin yüreğini burktu. Kabadüz ilçesinde Nesibe Bayındır’a (73) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Her şeyin kül olduğu yangında çıplak ayaklarıyla söndürme çalışmalarını çaresizce izleyen Nesibe Bayındır’ı komşuları teselli etmeye çalıştı. İlçenin Dağdelen semtinde yaşayan Nesibe Bayındır ve oğlu Ferda Bayındır’ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler yetkililere haber vermesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Kabadüz Emniyet Amirli yetkilileri olay yerine hızlıca ulaştı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ev yangınını söndürdü. Çıkan yangında ev de büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken hiçbir eşya kurtarılamadı.
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