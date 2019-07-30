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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

olay yerinden görüntü

Jandarma Bild Gesi Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-yaralı kadına müdahale edilmesi
-fotoğraflar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşlı bir kadın dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olay, Şarköy ilçesi Ayvasıl mevkiinde meydana geldi. iddiaya göre 60 yaşındaki R.Ş. isimli kadın ve eşi otomobil ile Şarköy ilçesine doğru yolda iken Ayvasıl mevkiinde mola verdi. Mola sırasında 60 yaşındaki R.Ş. dengesini kaybederek uçurumdan 20 metre yuvarlandı. R.Ş.’nin aşağıya yuvarlandığını fark eden eşi durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirerek eşini olduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerinin gelmesiyle uçurumdan yuvarlanan kadın, olduğu yerden kurtarılarak ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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