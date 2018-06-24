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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı kadın tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi Haberi

Yaşlı kadın tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi Haberi

Okul bahçesinden görüntüler

Milletvekili Tekerlekli Sandalye 

-Oy kullanan vatandaşlar
-Necife Yerlikaya ile röportaj

( IĞDIR ) IĞDIR

- 27. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için Iğdır’da vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17:00’de sona erecek. Iğdır 27. dönem milletvekili seçimlerinde 2 milletvekili çıkaracak. Iğdır merkez Ziya Gökalp Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelemeyen yaşlı ve yürüyemeyen bir kadının yakını olan Atacan Güneş, “Mahallemizde ki yaşlı bir teyze oy kullanmaya gelemediği için bizde tekerlekli sandalyeyle getirdik oyunu kullandı" dedi.
Necife Yerlikaya isimli vatandaş ise, “Kardeşlik olsun kavga olmasın. Bolluk bereket olsun. Savaşlar olmasın herkes mutlu olsun istiyoruz. Bizden geçti artık ama çoluk çocuğumuz için iyi olsun. Seçim sonucu ne olursa olsun hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

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