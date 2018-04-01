Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

-- Giresun'da yaşanan kazalar



( GİRESUN - HD) GİRESUN



- Giresun’da Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedilen kazalar sürücülerin dikkatsizliğini bir kez daha gözler önün serdi. İlk kazada tali yoldan ana yola dikkatsiz bir şekilde çıkan minibüs şoförü o esnada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen talihsiz kadın minibüsün ön tekerlerinden de kendisini kurtaramayarak yaralandı. Bir başka trafik kazasında ise yolcu minibüsü kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyerek ilerlemeye çalışması kazayla sonuçlanıyor. Aynı şekilde bir başka sürücüde yol hakkının kendisinde olmamasına rağmen gitmekte direnince kaza kaçınılmaz oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı web sitesi üzerinden paylaşılan görüntüler Türkiye’de yaşanan birçok kazanın kural hatası ve aşırı hız yüzünden olduğunu ortaya koyuyor. (RY-ÖS-Y)

