Yaşlı kadın kendini evine kilitledi... Polis ve itfaiye erleri dışarı çıkarttı Haberi

-112 ACİL SERVİS VE POLİS EKİPLERİNİN GELMESİ

-İTFAİYE MERDİVENİ İLE EVİN ÜÇÜNCÜ KATININ CAMININ KIRILARAK İÇERİ GİRİLMESİ

-KADININ 112 ACİL SERVİS İLE GÖTÜRÜLMESİ

-MUHTAR İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşadığı evden dışarı çıkmayarak kendini içeriye kilitleyen yaklaşık 60 yaşlarındaki kadın, polis, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekiplerinin birlikte yaptığı çalışma sonrasında dışarı çıkarılarak hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre Durak Mahallesi Domaniç caddesi üzerinde ikamet eden 60 yaşlarındaki N. Ç.'den uzun süre haber alınamaması üzerine şehir dışındaki yakınlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından merdivenli araç ile yaşlı kadının oturduğu üçüncü kattaki evinin penceresinden ekipler eve girdi. Herhangi tıbbi müdahale yapılabilmesi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadın evin içeriden kapısı açılarak çıkarıldı ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, N. Ç.’yi iyi bir şekilde gören yakınları rahat bir nefes aldı. Durak Mahallesi Muhtarı Bilal Çırak, "Amerika'da doktora yapmış bir komşumuzdu. Kendisinden haber alamadığımız için yakınlarına haber verdik. Daha sonra mahkeme kararı ile evine girilerek çıkarıldı ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Çok şükür iyi durumda" dedi.



