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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Cesedin ambulansa alınması

Yaşlı Kadın Fındık Toplama Bild En Yaşlı Kadın Trol 

-Olay yerinden görüntü

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti. Yan bahçedeki fındık bahçesine giden komşusu Rabia Dinçer yaşlı kadını yerde yattığını gördü. Uyuduğunu sanarak bahçesine giden komşusu, evine dönerken yaşlı kadını tekrar aynı yerde yatarak görmesi üzerine şüphelenerek yanına gidip kontrol etti. Yaşlı kadından belirti gelmeyince komşusu Rabia Dinçer durumu köy muhtarlığına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar ve köylülerin bildirmesiyle Jandarma Ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri fındık bahçesine gelerek yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlediler. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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