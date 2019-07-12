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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 


- Malatya’da evde düşen 80 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşanan olayda 80 yaşındaki Vehbiye İ. iddiaya göre odada dolabın üstüne eşya dizdiği esnada yere düştü. Ev halkının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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