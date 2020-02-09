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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı çiftin yatalak çocuğuna devlet sahip çıktı Haberi

Yaşlı çiftin yatalak çocuğuna devlet sahip çıktı Haberi

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( UŞAK )- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri hasta çocuğu özel bakım merkezine kaldırdı UŞAK

Şeker Hastası Bakım Merkezi Harekete Geç Yardım Talebi Yaşlı Çift 


- Uşak’ta harabeye dönmüş evlerinde zor şartlar altında yaşayan baba Bekir Gezer (85) ve anne Hatice Gezer’e (80) devlet sahip çıktı. Bakamadıkları 57 yaşındaki çocukları bakım merkezine kaldırıldı. Kaymakamlık çiftin evlerinin yenilenmesi için harekete geçti. Banaz ilçesinin Kaylı köyünde ikamet eden Bekir ve Hatice Gezer adlı yaşlı çift 20 yıldır yaşadıkları adeta harabeye dönen bir odalı evlerinde hayata tutunmaya çalışıyordu. Kötü şartlara rağmen zorlu şartlara karşı mücadele eden çift, 57 yaşındaki şeker hastası oğulları için yardım talebinde bulundu. İHA’nın haberi üzerine Ali, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşlı çiftin 57 yaşındaki yatalak çocukları koruma altına alınarak özel bakım merkezine kaldırıldı. Yaşlı çiftin yardımına ise Banaz Kaymakamlığı koştu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın talimatı üzerine çiftin evinde inceleme yapıldı. Yetkililer evin yenilenmesi için harekete geçti.
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