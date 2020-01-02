Yaşlı çifti evlerinde ölü bulundu

-polis ekiplerinin görüntüsü,

-torunlarına soru sorulması,

-cenaze aracından tabutların indirilmesi,

-tabutların cenaze aracına bindirilmesi,

-cenaze aracının gidişi,

-evin detayı



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın Mudanya ilçesinde ikamet eden yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Yaşlı çiftin yaklaşık 2 hafta önce öldüğü düşünülürken, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torunları astsubay emeklisi M. Şerafettin Genç (89) ve Nurten Genç’ten (84) haber alamayınca polisten yardım istedi. Çilingir vasıtasıyla açılan kapıdan içeriye giren torunları ve polis ekipleri, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen ve evin içerisine kokudan zor giren ekipler, maskeyle inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.



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