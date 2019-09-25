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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Yaşlı çifti emniyet kemeri hayata bağladı

- Yaşlı çifti emniyet kemeri hayata bağladı

Ekiplerin yaralıları taşıması

Jandarma Bild Emniyet Kemeri Barla Yaşlı Çift 

-Ekipler detay
-Alandan genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan yaşlı çifti emniyet kemerleri hayata bağladı. Edinilen bilgiye göre kaza 10.30 sıralarında, Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli Mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan Mehmet Kapusuz (60) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Uçurumun dibindeki araçta sıkışan Mehmet Kapusuz ve eşi Ayşe Kapusuz (58) için ekipler seferber oldu. Ekipler otomobilin bulunduğu yere alt yoldan yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaşabildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaşlı çift sedyeye alındı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıları zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırdı. Kapusuz çifti ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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