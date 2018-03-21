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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı çifte anlamlı hediye...Belediye, yaşlı çiftin evini onardı

Yaşlı çifte anlamlı hediye...Belediye, yaşlı çiftin evini onardı

evlerinin eski halinden görüntü

Yaşlılar Haftası Öğrenciler Yaşlı Çift Sosyal Sorumluluk 

-Onarılan ev ziyaret
-Evden detaylar
-konuşmalar
-detaylar

( SİVAS )- Sivas Belediyesi yaşlılar haftasında yaşlı bir çiftin eskiyen evlerini onardı SİVAS

- Sivas Belediyesi yaşlılar haftasında yaşlı bir çiftin eskiyen evlerini onardı. Sivas Belediyesi 18-24 Mart yaşlılar haftasında örnek olacak bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Belediye ekipleri 79 yaşında ki İbrahim ve 76 yaşında ki Hamide çiftinin eskiyen evlerini onarıp, adeta yeniden inşa etti. Geçtiğimiz aylarda yaşlı çiftin yaşadıkları evin oldukça bakımsız ve sağlıksız olduğu öğrenin Sivas Belediye Başkanı Sami aydın, ekiplerine evin onarılması talimatını vermişti. Hayırsever iş adamı Ünal Karaca’nın da desteği ile evin onarımının 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında tamamlanması yaşlı çift içinde güzel bir sürpriz oldu. Yapılan tadilat çalışması sonrasında Ballıca çiftini, Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan ve Zihni Yıldızhan ile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve tadilatta maddi destekte bulunan iş adamı Ünal Karaca ve ailesinin yanı sıra Kız meslek Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Ballıca çifti ile sohbet edildi.
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