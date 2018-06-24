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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı çift oy kullanmaya ambulansla gitti

Yaşlı çift oy kullanmaya ambulansla gitti

Ambulans ile evden alınmaları

Talak Sağlık Ekipleri 

-Okula getirilmeleri
-Halil Zor'un oyunu kullanması
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, güçlükle yürüyebilen Halil Zor ve yatalak eşi Safiye Zor sağlık ekiplerince ambulans ile oy kullanmaya götürüldü. Sağlık ekipler tarafından Hacıoğlu Mahallesi, Atatürk Caddesindeki evlerinden alınan Halil Zor (80) ve eşi Safiye Zor ambulansla, Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Güçlükle yürüyebilen eşi Halil Zor "1037" nolu sandıkta oyunu kullanırken, yatalak durumdaki eşi Safiye Zor'un ismi çıkmayınca oyunu kullanamadı. Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden çift, emeği geçenlere teşekkür etti.
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